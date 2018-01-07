عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب يؤكدون أن مزانية العام 2018 م كانت ملحة منعاً للتهريب

الخرطوم 7 - 1 - 2018 م ( سونا ) - اتفق عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية على أن ميزانية العام 2018 م والإجراءات التي صحبتها كانت ضرورية وملحة وذلك منعا ومحاربة للتهريب ومعالجة مشكلة الاقتصاد الوطني



و أكد المتحدثون في ندوة الاستقلال ومآلات مخرجات الحوار الوطني تحت شعار " فلتدم أنت أيها الوطن " والتي نظمتها اللجنة العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ " 62 " للاستقلال بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح الدولي للمؤتمرات اليوم ، أن الحوار الوطني كان أهم حدث منذ الاستقلال يجتمع فيه أهل السودان ويتوافقون على وحدة واستقرار البلاد وتجاوز المرارات والقبلية والجهوية والحزبية لمصلحة الوطن



وقال الأمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء رئيس اللجنة السياسية للاستقلال- القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إنه يجب الوقوف على الحوار الوطني لأنه وحد جهود السودانين مرة ثانية اثر توقيعهم علي الوثيقة الوطنية التي أفضت إلي تكوين حكومة الوفاق الوطني والتي جاءت من أجل تنفيذ مخرجات وأهداف الحوار الوطني.



وأكد سعد ضروة توحيد جهود أبناء السودان من أجل بنائه ودعا جميع حاملي السلاح والمعارضين إلى الاحتكام إلى الشعب والعمل سويا من أجل إخراج البلاد إلي بر الأمان



و اشاد سيادته بالرعيل الأول الذين توحدوا وجاهدوا من أجل الإستقلال مشددا على أهمية الإستراتيجة في الدولة لتحقيق شعارات الانتاج وتخفيض الإنفاق الحكومي فضلا عن التجرد عن الذات والسير بالبلاد إلى الأمام.



من جانبه قال عبد الحفيظ الصادق وزير الدولة بوزارة التربية القيادي بحزب الأمة إن موقع السودان المهم في القارة الإفرقية والعربية جعله محط أنظار لكل العام ، و اشار الى توحد أهل السودان ضد المستعمر وأخراجه بالحكمة والدبلوماسية دون سفك دماء الا ان المستعمر صنع المناطق المقفولة ليشغلهم عن استغلال مواردهم



وأضاف:" تجاوز أهل السودان كل العقبات حيث انتقلوا وتوصلوا إلى الحوار الوطني بشق الأنفس حيث تجلت فيه العبقرية السودانية" داعيا إلي التكاتف والوحدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني و قال إنها كفيلة بإخراج السودان من وهدته .



وأشار عبدالحفيظ إلي أن المعلم هو رأس الرمح في التربية الوطنية وأن وزارته اتخذت الوطنية منهجا في كل المراحل الدراسية ، لافتا إلي اهمية أن تتكامل دور الأسرة مع المجتمع لإخراج القدوة الصالحة من الطلاب



دعى إلى التكاتف والوحدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مؤكدا أنها كفيلة بإخراج السودان من وهدته، وأشار عبدالحفيظ إلي أن المعلم هو رأس الرمح في التربية الوطنية



مؤكدا أن وزارته اتخذت الوطنية منهجا في كل المراحل الدراسية ، لافتا إلى أهمية أن تتكامل دور الأسرة مع المجتمع لإخراج القدوة الصالحة من الطلاب



وفي ذات السياق دعى عمر خلف الله القيادي بالحزب الإتحادي الديمقارطي الأصل إلي أهمية تعزيز قدرات البلاد الزراعية والصناعية وإدارة الهوية إدارة مركزية من خلال عرض الثقافات والسياسات الولائية عبر الإذاعات والقنوات



و اكد أن ذكرى الإستقلال الـــ 62 كانت خطوة لبناء الأمة لافتا إلى أن الحوار الوطني هو المنفستو لبناء الدولة السودانية خاصة وأنه ناقش عبر ست لجان قضايا مهمة ابرزها قضية الهوية والتي وجدت حيزا كبيرا من النقاش، مؤكدا أنها وقاية ضد مشروعات الانفصال.



من جانبه أكد عمار زكريا عضو المناشط القيادي بحزب التحرير والعدالة أن الاستقلال واجه تحديات كبيرة مؤكدا ان مبادرة الحوار الوطني ساهمت في إخراج السودان من خلال تشخيص أزماته وعالجت معضلة الدستور، وحددت كيف يحكم السودان، والذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.