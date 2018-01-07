وزير السياحة: الوزارة بصدد إنشاء معهد مصلحي لتدريب 800 مرشد سياحي كدفعة أولى لمواكبة القدوم السياحي المرتقب



الخرطوم 7-1-2018 (سونا )- كشف وزير السياحة والاثار والحياة البرية محمد أبو زيد مصطفى عن خطة الوزارة لإنشاء معهد مصلحي للتدريب المرشديين السياحيين كواحدة من خطط الوزارة للعام المقبل لمواكبة القدوم السياحي المتوقع خصوصا بعد توقيع العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول مثل الصين -تركيا- وقطر , وذلك في اطار السعي لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية عن طريق التدريب الفني ورفع كفاءة العامل السوداني .

واضاف في حوار مع (سونا) ينشر لاحقا ان اهمية المرشد السياحى تاتى ضمن تطوير وسائل ووسائط الترويج والإعلام للتعريف بالإمكانات السياحية بالتنسيق مع الوسائل الحكومية ووزارة الاعلام و شركات ووكالات السفر والسياحة والمعارض والمهرجانات واعتماد الترويج الإلكتروني ضمن منظومة وسائل الترويج وتطويره والعمل مع الجهات ذات الصلة لتأهيل البنيات التحتية ذات الصلة بصناعة السياحة في جميع أنحاء السودان لافتا الى اهمية المرشد السياحي الوطني في التعريف بالثقافات السودانية والجواذب السياحية التي تذخر بها البلاد سواء كانت سياحة مناطق أثرية تاريخية أو مناطق سياحية طبيعة وحظائر ومحميات طبيعية.

ف ع

