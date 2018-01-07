بدء فعاليات معرض الخرطوم الدولي فى الفترة من 23 إلى 29 من يناير الجارى



الخرطوم فى 7-1-2018(سونا)- بمشاركة عشرين دولة وأكثر من 500 شركة محلية وعالمية تنعقد في الفترة من 23 إلى 29 من الشهر الجارى فعاليات معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ 35 .

وأعلن السيد يوسف محمد كرار مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة لـ(سونا) أن الدورة ستكون مميزة وذلك بفضل التحضيرات المبكرة لها بجانب الانفتاح الاقتصادى والسياسى الذي يشهده السودان حاليا سيما عقب رفع الحصار الأمريكي عن البلاد ، متوقعا مشاركة واسعة من الدول العربية والعالمية، معلنا عن مشاركة دول لأول مرة في هذه الدورة منها الصين وسلطنة عمان، بلاروسيا والبرتقال، علاوة على عدد كبير من الشركات الصينية والأمريكية.

وأضاف مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أن الشركة أكملت كافة التجهيزات المطلوبة من مساحات وترتيبات وتجهيز الموقع الإلكتروني للمعرض بجانب موقع الشركة لتوفير المعلومات.

ف ع