ألمانيا تمول مشروع تقوية القدرات لإعادة إعمار دارفور بمبلغ ستة ملايين يورو

الخرطوم 7-1-2018م(سونا) -وقعت وزارة التعاون الدولي مع الحكومة الألمانية اليوم على اتفاقية مشروع تقوية القدرات لإعادة إعمار دارفور بتمويل من الحكومة الألمانية بمبلغ ستة ملايين يورو تنفذها وكالة التعاون الفني الألمانية وذلك ضمن دعم تقدمه ألمانيا للسودان خلال الفترة القادمة والذي يبلغ 82 مليون يورو.

من جهته أعرب وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان خلال مخاطبته بوزارة التعاون الدولي مراسم التوقيع على المشروعات عن تقدير السودان لما ظلت تقدمه دولة ألمانيا من مشروعات في قطاعات مهمة ، مثمنا الدعم الفنى المقدم لولايتى شمال دارفور وغرب دارفور فى مجال التدريب المهنى .

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها وكالة التعاون الفني الألمانية في العديد من المشروعات التنموية ، مؤكدا أهمية زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.

من جهته أكد السفير الألماني بالخرطوم اولريش كلوكنر أهمية المشروعات المقدمة لدارفور في مجال التدريب المهني، وقال"دارفور تمضي من الحرب إلى السلام ونتحول من العون الإنساني إلى العون التنموي " ، مؤكدا العمل على تطوير القدرات وإعادة الإعمار في دارفور .

وقالت وزارة التعاون الدولي في تعميم صحفي لها خلال مراسم التوقيع إن الاتفاقية تدعم المدارس الفنية بتوفير المعدات الفنية والخبراء لتدريب طلاب التدريب المهني ودعم المهنيين وذلك بالتنسيق مع ولايتي شمال دارفور وغرب دارفور موقع تنفيذ المشروع .

ف ع



