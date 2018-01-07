الهيئة التشريعية القومية تتداول غداً حول إعلان الطوارئ



الخرطوم 7-1-2018 (سونا) - تتداول الهيئة التشريعية القومية في جلستها غداً تقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما،

كما يعقد المجلس الوطني جلسة للتداول فى تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2016 في مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير .

وتشهد جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء إجابة وزير التربية والتعليم على سؤال حول رسوم التقديم لامتحانات الشهادة السودانية، إلى جانب تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2017 في مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير، وتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء قوة طوارئ شرق إفريقيا لسنة 2016 وتقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن إجابة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على السؤالين حول مشروع مياه بورتسودان وتمويل مشروعات تنمية الشريط الحدودي بالقضارف مع الجارة إثيوبيا.

ويستمع المجلس الأربعاء المقبل لإجابة وزير الاستثمار حول الأراضي الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار وإجابة وزير مجلس الوزراء حول بيع منازل حكومة السودان بلندن وإجابة وزير الخارجية حول خروج بعض ملفات السياسة الخارجية إلى خارج الوزارة ويتداول المجلس حول تقرير لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية حول مشروع قانون الصحة النفسية لسنة 2017 في مرحلة العرض الثالث والأخير .

ف ع