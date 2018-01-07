ولاية شمال كردفان تعلن عن توفير السلع الضرورية للعاملين بالولاية



الخرطوم 7-1-2018م (سونا) أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان عن توفير عدد من السلع الضرورية للعاملين بالولاية في إطار تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين، وذلك عبر اتحاد نقابات عمال الولاية .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور إسماعيل مكي إسماعيل وزير التربية رئيس لجنة تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين مع الضباط الثلاثة لاتحاد نقابات عمال الولاية بحضور وزيرة المالية والمدير العام للمالية بموجب توجيهات والي الولاية.

وبحث الاجتماع سبل توفير السلع الضرورية للعاملين بالولاية ، ووجه د. مكي رئيس اللجنة بضرورة الإسراع في توفير السلع المتفق عليها في أقرب فرصة ممكنة والمتمثلة في (الدقيق - السكر - الزيت - العدس - الفول) وغيرها من السلع الأساسية.

من جانبها أكدت ماريا الأمين وزير المالية والاقتصاد التزام حكومة الولاية بالترحيل وهامش الأرباح.

وأعلن اتحاد نقابات عمال الولاية الاتصال الفوري بالجهات ذات الاختصاص لتوفير السلع والالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بتوفير السلع .

ف ع



