النائب الأول يطلع علي دور الجمعيات الطبية في إسناد القطاع الصحي



الخرطوم في 7-1(سونا)- اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على الدور الكبير الذي تضطلع به الجمعيات الطبية التخصصية في تنظيم المؤتمرات العلمية وتدريب الكوادر الصحية.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بقيادات وزارة الصحة برئاسة بحر ادريس أبوقردة وزير الصحة والذي أوضح في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول إسناد هذه الجمعيات ودعمها حتي تقوم بواجباتها الوطنية في الاستمرار في دعم القطاع الصحي وقال ان اللقاء تطرق أيضا الي الرؤية الأولية لتطوير إستراتيجية الطوارئ مبينا أنه اطلع النائب الأول أيضا علي جهود وزارته في توفير الدواء.

ف ع