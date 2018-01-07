وزير الزراعة : الوزارة تسعى لتطوير الزراعة عبر الشراكات مع الدول الصديقة

الفاو 7-1-2017م (سونا) - قال البروفيسور عبداللطيف أحمد عجيمي وزير الزراعة الاتحادي إن الوزارة تسعي لتطوير الزراعة عبر الشراكات مع الدول الصديقة وتشجيع الشركات للاستثمار الزراعي.



ودعا الوزير خلال زيارته اليوم للمركز السوداني الصيني لنقل التقانة الزراعية بمحلية الفاو بولاية القضارف إلى حصر المساحات المقترحة للزراعة لتوفير التمويل اللازم لعمليات الزراعة بالمشروع وتوفير فرص لتدريب الزراعيين ،اكد ضرورة توفير عمليات الري والتحضير المبكر للعمليات الزراعة.



من جهته قدم المدير العام للمركز البروفيسور كي ولي تنويرا حول طبيعة عمل المركز ، مبينا انه يسعى لتطوير الزراعة بالمشروع ، مشيدا بالتعاون الزراعي السوداني الصيني في مجال نقل التقانة الزراعية .



من جانبه أوضح المديرالعام لهيئة الرهد الزراعية المهندس عبدالله محمد احمد أن العمليات الزراعة جاءت ممتازة خلال هذا العام ، و اشاد سيادته بالزراعة التعاقدية والتي حققت انتاجية عالية في مجال زراعة القطن.



من جانبه جدد معتمد الفاو الاستاذ محمد الطيب تعاون المحلية مع المركز من اجل النهوض بالزراعة ، مشيراً لاعتماد المحلية علي الزراعة نسبة لوجود مشروع الرهد بالمحلية مشيدا بالانتاجية العالية لزراعة القطن خلال هذا العام .

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