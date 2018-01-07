وزير الدولة بالنفط والغاز يفتتح احتفال أسبوع المهندس بجامعة السودان

الخرطوم 1-7-2018م(سونا) - افتتح المهندس سعد الدين حسين البشرى وزير الدولة بوزارة النفط والغاز احتفال أسبوع المهندس الخامس عشر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والذى يعتبر نشاط سنوى لعكس ابداعات طلاب كليات الهندسة.



وقال وزير الدولة خلال افتتاحه المعرض إن أسبوع المهندس يعتبر بوتقة لانصهار المعارف والملعومات بالواقع العملي من أجل توسعة مدارك الطلاب من خلال إبداعاتهم في إنشاء المجسمات التي تعبر عن الواقع العملي في شتى ضروب الهندسة.



وأشاد البشرى بإبداعات الطلاب التي جسدت كافة مراحل الصناعة النفطية من المنبع إلى المصب، مشيراً إلى التعاون المثمر بين وزارتة والجامعات ذات الصلة من أجل نهضة علمية تؤدي إلى تطوير صناعة النفط والغاز في البلاد.



من جانبه أشاد نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والذي انعكس على تجويد التحصيل العلمي بالجامعة لمواكبة مستجدات صناعة النفط والغاز في البلاد.