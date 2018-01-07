وزير ديوان الحكم الاتحادي يشيد بأداء مفوضية العودة الطوعية لولايات دارفور

الخرطوم في 7-1-2018م( سونا)- أشاد الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ المشرف على مكتب سلام دارفور و مفوضيات دارفور؛ بأداء مفوضية العودة الطوعية خلال الفترة الماضية،



ووعد وزير ديوان الحكم الاتحادي بالوقوف مع برنامج المفوضية و تذليل كافة المعوقات والإشكالات التي تعترض عملها.



وقال الأستاذ تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور - في تصريح لـ(سونا) عقب لقائه اليوم وزير ديوان الحكم الاتحادي انه قدم تنويرا حول أداء مفوضية العودة الطوعية للربع الأخير لعام2017 بالإضافة إلى الترتيبات والإجراءات الخاصة بإنفاذ خطة 2018 في ما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين بولايات دارفور



، وأشار تاج الدين الى أن مشرف مفوضيات سلام دارفور وقف في اللقاء على وصول آخر فوج من اللاجئين السودانيين القادمين من أفريقا الوسطى والبالغ عددهم 1490 فردا، حيث تم تفويجهم الى قراهم بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور .