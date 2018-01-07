شمال كردفان ووزارة الثروة الحيوانية الاتحادية توقعان اتفاقا للشراكة الاستراتيجية

الابيض 7-1-2018 (سونا) - وقعت حكومة شمال كردفان ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية الاتفاق الإطاري للشراكة الاستراتيجية، حيث وقع عن حكومة شمال كردفان مولانا احمد محمد هارون والي شمال كردفان، وعن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية الوزير بشارة جمعة ارو .



وجاء الاتفاق الإطاري شراكة بين الطرفين في إطار التنسيق والتعاون المشترك في مجال الثروة الحيوانية والعمل على تطويرها وسلامة القطيع والاستفادة منها المساهمة في الاقتصاد الوطني .



ونص الاتفاق على استكمال الجهود وتوحيدها لإنجاح مشروع الأنعام بمنطقة الاندراية بمحلية جبرة الشيخ بشراكة بين الوزارة والولاية، وتوحيد الجهود والتنسيق لتفعيل وتطوير أداء معمل البحوث البيطرية بالأبيض وتنفيذ حزمة من الإجراءات والترتيبات للحملة المتكاملة لمكافحة أمراض الحيوان والاهتمام بالمحاجر ومراكز التفتيش والتحقين وتطوير قطاع الألبان وإنشاء مزرعة رعوية نموذجية بمنطقة وادي الملك .



