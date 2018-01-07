وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي يستقبل رجل الأعمال النيجيري الدكتور محمد انديمي



الخرطوم 7 - 1 - 2018 م ( سونا ) - استقبل اللواء م. عمران يحيى يونس وزير الدولة بديوان الحكم

الاتحادي، والبروفيسور كمال عبيد؛ مدير جامعة أفريقيا العالمية، ظهر اليوم بمطار الخرطوم، رجل الأعمال النيجيري الحاج الدكتور محمد انديمي؛ عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية للمشاركة في اجتماع مجلس الأمناء المنعقد يومي الخميس والجمعة القادمين.

ويشار الى أن رجل الأعمال النيجيري شرع في إنشاء جامعة انديمي للمعادن والنفط في السودان، وتعتبر هذه الزيارة لمتابعة إكمال المرحلة الثانية للجامعة .

ورحب الوزير عمران بالسيد/ انديمي مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، السودان ونيجيريا مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله الحاج الدكتور محمد في دعم مسيرة العمل التعليمي في السودان، موضحا أن السودان يدعم كل ما من شأنه أن يقوي العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

ف ع