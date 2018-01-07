تابيتا بطرس : منذ الاستقلال لم يدع رئيس الى حوار جامع كمبادرة البشير

الخرطوم 7 - 1 - 2018 م ( سونا ) - أكدت وزير الدولة بالكهرباء تابيتا بطرس شوكاي؛ أن مبادرة وثبة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهوريةعمر البشير، لم يدع لها رئيس في السودان منذ الاستقلال.



وأوضحت في حديثها في ندوة "الاستقلال ومآلات مخرجات الحوار الوطني " التي نظمتها اللجنة العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ62 للاستقلال تحت شعار:" فلتدم أنت أيها الوطن" بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات اليوم؛ أن المجتمعين في الحوار الوطني توصلوا الى وثيقة جمعت كل القضايا السودانية.



و قالت انهم سوف يمضون بها الى 2020 للوصول الى دستور دائم للبلاد، تشارك فيه كل قطاعات المجتمع .



وشددت على ضرورة الرقابة على السلع ومراقبة الحدود منعا لتهريب الذهب والسلع الأخرى، وإيجاد أجهزة للكشف عن تهريب الذهب في المطار، و اكدت اهمية التركيز على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية كوسيلة للخروج بالبلاد الى بر الأمان، مشددة على ضرورة تقوية روح العمل والأمل لقيادة الاقتصاد



من جانبها؛ أكدت عضو الهيئة التشريعية روضة الحاج أن استقلال البلاد هو أعظم الأعياد؛ لجهة أن الاستقلال لم يكن سهلا، وقالت إن أي حركة مقاومة قام بها الشعب السوداني لم تكن حدثا في عام او عامين فقط بل ذلك منذ العام 1822 حتى قيام الثورة المهدية؛ بل كلها مؤشرات ساقت الى ثورة 19 ديسمبر 1955 حيث تم الاستقلال،



وحيت روضة الحاج كل رموز الاستقلال الذين ورثوا الأجيال هذه الخيرات والمقدرات والموارد الطبيعية، مؤكدة أن عظمة الإنسان السوداني .