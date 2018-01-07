الداخلية :الشرطة ستتعامل بحزم مع التظاهر بالتخريب

الخرطوم 7-1-2018 (سونا) - قال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة إن الشرطة ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب، مضيفاً أنه لا مانع من التعبير السلمي لأنه حق من الحقوق، نافياً وجود مظاهرات جراء ارتفاع أسعار السلع في بعض مدن البلاد.



وأوضح - في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم؛ عقب اجتماع لجنة الأمن والدفاع؛ حول مفوضية الحدود - أوضح أهمية مفوضية الحدود



وأكد أنه ستعقد ورشة لطرح الحدود ومهامها، قائلاً إنه سيتم الاستعانة بالخبراء في المناطق الحدودية.



وحول اغلاق المعابر بين كسلا واريتريا، قال دقنة: إن ذلك يتم في إطار جمع السلاح ومحاربة تهريب البشر، و أن مثل ذلك القرار شأن ولائي.

