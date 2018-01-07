والي النيل الأزرق يشيد بمبادرة مواطني قيسان وإحيائهم لذكرى الاستقلال

الدمازين في 7/ 1/ 2018( سونا)







- أشاد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق - لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه مواطنو قيسان المقيمون بحي قيسان بمنطقة قنيص بمحلية الروصيرص بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد بمشاركة عدد من القيادات الرسمية والشعبية مبادرة مواطني قيسان واهتمامهم بذكرى الاستقلال،



وحيا الوالي الرعيل الأول من صناع الاستقلال معلنآ التزام الحكومة بدعم وترقية الخدمات الأساسية.







من جانب آخر؛ ثمن الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بالولاية مواقف حكومة الولاية وإهتمامها بالخدمات، مؤكدا الحرص على مساندة جهود الحكومة في كافة المجالات

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و اكد الأستاذ يوسف الطيب معتمد محلية الرصيرص التزام المحلية بمتابعة الترتيبات الخاصة بدعم الخدمات.