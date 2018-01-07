السفير الأثيوبى لدى السودان يؤكد عمق العلاقات السودانية الأثيوبية

القضارف 7-1-2018م (سونا) - أكد السيد مولقيتا زودى ميكائيل السفير الإثيوبى لدى السودان عمق العلاقات السودانية الأثيوبية؛ حيث قام بزيارة لولاية القضارف اليوم، والتقى والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد وعددا من أعضاء حكومة الولاية والأجهزة الأمنية.

وقال مولقيتا إن رؤيته خلال المرحلة القادمة تتمثل فى تنفيذ كافة البرتكولات الموقعة بين الجانبين السودانى والإثيوبى، بجانب الاتفاقيات بين ولاية القضارف والأقاليم الإثيوبية المجاورة وإنزالها على أرض الواقع لتسهم تلك الاتفاقيات والبرتكولات فى تعزيز العلاقات وتنميتها والمضي بها إلى آفاق أرحب .

وأشار إلى أن بلاده تسعى الى تنمية العلاقات وتطويرها لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين لاسيما على الشريط الحدودى .

من جهته أكد والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد متانة العلاقات السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى حرص قادة البلدين ممثلة فى الرئيس البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين على تمتين العلاقات الأزلية وجعلها الأنموذج بالمنطقة، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة، وأشار الوالي لجملة من المشروعات التى تربط القضارف مع أإقليمي الأمهرا والتقراي.