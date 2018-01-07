البشير يمنح ستنا بابكر بدري وسام العلم والاداب والفنون الذهبي

الخرطوم 7-1-2018م ( سونا) منح رئيس الجمهورية عمر البشير الأستاذة ستنا بابكر بدري وسام العلم والاداب والفنون الذهبي تقديرا لدورها الرائد في دفع مسيرة تعليم البنات عبر أسلوب ومنهج موسس علي موروثات وقيم الشعب السوداني ولعطائها وبذلها في مجال الفن التشكيلي والتعليم العام.



و اشار المشير البشير لدي تكريمه اليوم ستنا بابكر بدري بمنزلها بام درمان بحضور وزيرة التعليم العالي ووالي الخرطوم الي ان دور وجهود بابكر بدري واسرته في تعليم البنات نتج عنه ثورة تعليم البنات التي تشهدها البلاد و اكد ان نسبة البنات في مراحل التعليم المختلفة بلغت 60% .



وقال البشير ان بابكر بدري أصبح كتابا مفتوحا لكل اهل السودان لما قدمه في مجال التعليم وتعليم المرأة بوجه خاص ووصفه بانه سابق زمانه في رؤيته حول تعليم البنات .



وحيا والي الخرطوم الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين الدور الفاعل للاستاذة ستنا واسرتها في قيادة تعليم المرأة في وقت كان فيه تعليم المراة امر شاق وغير متيسر .



واشار الي ان جامعة الأحفاد تمثل واحدة من معالم نهضة المرأة التي ظلت تحمل راية تعليم المرأة وفاءا لعميد الاسرة بابكر بدري .



واعربت الأستاذة ستنا عن تقديرها لتكريم رئاسة الجمهورية لها وقالت "ان التكريم أثلج صدرها واسعد اسرتها واضافت ان زيارة رئيس الجمهورية لها في بيتها يعد فخرا وتكريما لم تتوقعه.

