توقيع اتفاقية شراكة بين الزكاة الخرطوم والمسجل التجاري العام



الخرطوم 7 - 1 - 2018 ( سونا ) رحب المستشار العام محمد أحمد علي الغالي المسجل التجاري العام بتوقيع اتفاقية شراكة بين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم والمسجل التجاري العام



و قال لدي لقائه فد الزكاة برئاسة محمد بشير عباس مدير الجباية والمستشار القانوني للزكاة فاطمة محمد علي انه يجب ان تكون تكون العلاقة بين الزكاة والمسجل التجاري استراتيجية و مشاركة في الزكاة في عمل المسح الميداني الذي ينفذه المسجل التجاري العام من اجل خدمة الدولة والمواطن وان تكون هنالك لجنة تنسيقية بين الجانبين من اجل تذليل العقبات و تبادل المعلومات والخبرات والمنافع



من جانبه كشف محمد بشير عباس مدير الجباية وممثل امين الزكاة ولاية الخرطوم ان توقيع الاتفاقية جاء تمشيا مع اهداف الحكومة الالكترونية من اجل تطوير العمل الزكوي وإرساء بيئة مثالية تتبنى افضل اساليب التقدير والتحصيل وتوفير البيانات وزيادة إيرادات الزكاة التي تصب في مصلحة الشرائح الفقيرة ومصلحة دافعي الزكاة بتبسيط وسرعة الإجراءات بتوحيد نافذة التحصيل

