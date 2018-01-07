معتز موسي يبشر بدخول الوحدة الرابعة لأعالي عطبرة وسيتيت بنهاية فبراير المقبل

الخرطوم 7 - 1 - 2018 ( سونا ) أعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي عبد الله دخول التوربينة الرابعة لمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت للشبكة القومية بنهاية فبراير المقبل بعد اكتمال دخول (3)وحدات للشبكة خلال الأشهر الماضية



واشار موسي خلال زيارته التفقدية اليوم لمشروع السد برفقة عدد من قيادات الوحدة والوزارة التى شملت محطة التوليد ومركز التحكم والخط الناقل ومحطة التنقية الرئيسة لمياه القضارف إلى انه بذلك يكون العمل قد اكتمل على مستوى الإنشاءات والتشغيل ودخول مرحلة الاختبارات النهائية التى ستستمر لمدة عامين كفترة (ضمان) .



و نوه إلى تقدم العمل في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الذى يعمل على إنتاج 70 مليون متر مكعب من مياه الشرب عبر خط ناقل بطول 70 كيلو متر وقال باكتمال المشروع ستنعم مدينة القضارف وماحولها بامداد مائي دائم مبينا ان تكلفة مياه القضارف تجاوزت ال60 مليون دولار.



في السياق تفقد وزير الموارد المائية والري والكهرباء الأعمال الجارية في محطة سيمنز بمدينة بورتسودان واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل من قبل الاستشاري الالماني لشركة لامير ومهندس الموقع بالشركة السودانية للتوليد مؤكدا ان الصيف القادم سيشهد اضافة 375 ميقاواط لكهرباء مدينة بورتسودان .

الجدير بالذكر ان تنفيذ محطة بورتسودان يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع سعة التوليد بالشبكة القومية الى 5400 ميقاوط في عام 2020 ، حيث تننتج المحطة 375 ميقاواط ترتفع الي 450 ميقاواط بعد تحويلها الي دورة مزدوجة باضافة مولدات بخارية للاستفادة من حرارة العوادم الغازية ، مقابل 130 ميقاواط وهى المتاحة حاليا في بورتسودان ، كما تبلغ تكلفة المحطة والخط الناقل لربطها بالشبكة القومية حوالي 200 مليون دولار.

