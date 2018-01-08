انطلاق مباحثات عراقية جزائرية حول التعاون فى مجالات النفط والغاز



بغداد 8 - 1 - 2018 (د ب أ) - أجرى وزير النفط العراقي جبار علي حسين يوم الأحد مباحثات مع مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري لتطوير مجالات التعاون النفطي والغازي بين البلدين.

وأكد وزير الطاقة الجزائري حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز .

وقال “الهدف من هذه الزيارة هو إجراء المباحثات والمشاورات واللقاءات مع اشقائنا في العراق لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها، خصوصا وأن شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الاهداف المشتركة بين الاشقاء في العراق والجزائر”.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن “العراق حريص على تطوير العلاقات الثنائية مع الاشقاء في الجزائر”.

وأوضح اللعيبي أن الوفد الجزائري سيلتقي مع جميع المسؤولين في الشركات النفطية العراقية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة.

وكان وزير الطاقة الجزائري قد وصل بغداد ظهر الأحد على رأس وفد لإجراء مباحثات مع المسؤولين في وزارة النفط لتعزيز التعاون بين البلدين.