القطاع الخاص السعودي يصرف بدل غلاء لموظفيه . . معظمها تستثني الأجانب

الرياض 8 - 1 - 2018 ( الأناضول ) - قررت العديد من الشركات والبنوك الكبرى في القطاع الخاص السعودي، صرف بدل غلاء لموظفيهم، خصصت معظمها للموظفين السعوديين فقط، فيما نسبة قليلة قررت صرفها للأجانب أيضا.

جاء ذلك، تماشيا مع صرف الدولة بدل غلاء معيشة للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بعد رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتفاعلت ثلاثة بنوك سعودية كبرى، بإعلانها عن صرف بدل غلاء معيشة لمدة سنة، وهي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا.

ومن الغرف التجارية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة (الرياض) و(مكة) و(حائل).

وتفاعلت أيضا شركة الاتصالات السعودية (أكبر شركة اتصالات في البلاد)، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، المشغل للبورصة المحلية.

وفي قطاع الإعلام، قررت المجموعة السعودية للابحاث والتسويق (المالكة لصحيفتي الشرق الأوسط والاقتصادية)، وصحيفة الرياض، صرف بدل غلاء معيشة.

وأعلنت العديد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة صرف بدل غلاء كالقطاع العقاري، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات، العطور، تأجير السيارات، السياحة، وقطاعات أخرى.