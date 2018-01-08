السعر التأشيرى للدولار اليوم الاثنين



الخرطوم 8-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم

بـ 8.4076جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات.



