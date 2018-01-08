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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم الاثنين
التاريخ :
08-01-2018 - 08:21:00 صباحاً
الخرطوم 8-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم
بـ 8.4076جنيهات وعليه فان النطاق الاعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات.
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