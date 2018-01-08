التعاون الدولى تطالب الولايات بتصميم مشروعات تخدم قضايا البنية التحتية للتنمية

الابيض 8-1-2017م(سونا) - طالبت د. سمية أٌكد وزيرة الدولة بالتعاون الدولى الولايات بتصميم مشروعات تخدم قضايا البنية التحتية للتنمية المتمثلة فى الطاقة والمياه والصحة والتعليم والطرق والزراعة والامن الغذائى والتى تركز عليها الوزارة فى التمويل .

وأشارت الوزيرة خلال مخاطبتها أمس فى الأبيض فعاليات الملتقى الاول لمديرى التخطيط التنموى بولاية شمال كردفان الى أهمية تحديد الأولويات والتقييم للمشروعات .

وأضافت أن الوزارة أطلقت برنامجا الكترونيا لتجميع قنوات العون الاجنبى ، وشددت على بناء القدرات التدريبية واللوجستية والتنظيمية لمشروعات العون الأجنبى .

من جهته أكد مولانا أحمد محمد هارون والى شمال كردفان أهمية التنسيق الافقى فى التخطيط ، داعياً للاستفادة من الدعم الاجنبى بعد رفع الحظر لتحسين الاوضاع الاقتصادية .

وأكد على ضرورة التوازن فى المخصصات التنموية للمشروعات ، وتمنى أن يخرج الملتقى بتوصيات تعود خيرا على البلاد .

من جانبه قال الاستاذ الطاهر سليمان وكيل وزارة التعاون الدولى قال إن إختيار شمال كردفان لإنعقاد هذا الملتقى جاء لدورها الرائد فى التخطيط التنموى و ضبط العون الاجنبى ، مشيرا الى الطفرة التنموية التى تحققت بفضل التخطيط من خلال نفير النهضة ، مبينا ان الملتقى سيناقش التقرير الشامل لزيارات الولايات بخصوص العون الاجنبى .

واشار الى انشاء عدد 18نقطة ارتكاز بالولايات و 32 نقطة بالوزارات الاتحادية.

و تحدث فى الجلسة الافتتاحية د. يوسف اودون مدير ادارة التخطيط التنموي بشمال كردفان ، مشيرا الى أن القيمة الأساسية للملتقى تهدف الى تأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن العون الاجنبى فضلا عن تبادل التجارب .

الى ذلك أوضحت الاستاذة ماريا الامين وزير المالية و الاقتصاد بالولاية أن الملتقى قوة دفع لنفير النهضة

و طالبت بتجويد الاداء إحكام التنسيق مع الشركاء.

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