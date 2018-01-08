ايلا يعلن إهتمام الولاية بنهضة القطاع الزراعي والصناعات التحويلية

مدني 8-1-2018م (سونا) - أكد دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة إهتمام الولاية بنهضة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات التحويلية بالولاية وترحيبه بكافة المبادرات من الشركات والبيوتات التجارية للإرتقاء بالإنتاج والإنتاجية .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من مجموعة (سي . تي . سي) العاملة في مجال الهندسة الزراعية برئاسة المهندس عاطف مبارك عبد الله مدير فرع الشركة بودمدني معلنا أن العام 2018م للصناعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية .

وكشف مدير فرع المجموعة انهم يستهدفون النهوض بالقطاع الزراعي عبر إستخدام أحدث التقانات مستعرضاً تجارب المجموعة الناجحة بولايتي سنار والقضارف من خلال رفع الوعي بإستخدام التقانات ومردودها في زيادة الإنتاج. ولفت لمساهمات المجموعة مع هيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة من أجل رفع الإنتاج ومساهمات المجموعة في المسؤلية الإجتماعية بدعم عدد من الأنشطة الإجتماعية والرياضية ..

وأعلن أن للمحموعة حاضنة للخريجين ممولة من بنك التنمية الإفريقي عبر طرح برامج لإستيعاب الشباب والمساهمة في توعية وتدريب الخريجين اضافة للاشتراك مع السفارة البريطانية في نفس الإطار بجانب رعاية المجموعة لبرامج (مشروعي ).

من جانبه أكد الأستاذ سامي أحمد الجعلي مدير العلاقات الخارجية في المجموعة رعاية المجموعة للأسبوع الرياضي ضمن فعاليات مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث إيمانا من المجموعة بالمسئولية المجتمعية .

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