درجات الحرارة في ادنى مستوياتها بشمال شرق الولايات المتحدة

واشنطن 8-1-2018م(أ ف ب)- سجلت درجات الحرارة ادنى مستويات لها الاحد بشمال شرق الولايات المتحدة لكن الارصاد الجوية تتوقع درجات حرارة اكثر اعتدالا هذا الاسبوع.

ووفقا لتعداد وسائل اعلام اميركية فإن درجات الحرارة المتدنية هذه مسؤولة عن وفاة 22 شخصا.

والاحد سجلت الحرارة انخفاضا تاريخيا بلغ 15 درجة مئوية تحت الصفر بمطار "جاي اف كي" بنيويورك حيث سادت فوضى منذ السبت بسبب الغاء العديد من الرحلات وتأخير رحلات اخرى.

وقالت الهيئة التي تدير مطار "جاي اف كي" ببيان "ان درجات حرارة جليدية لا تزال تسبب اعطالا بالمعدات وتباطؤا بالعمليات".

في بوسطن، بلغت الحرارة 19 درجة مئوية تحت الصفر صباح الاحد وهو وضع لم يسبق له مثيل منذ السابع من يناير 1986. ومن المتوقع ان تعاود درجات الحرارة الارتفاع.

وفي شرق كندا التي عانت من البرد الشديد لمدة أسبوعين، تأخرت السبت رحلات وتم إلغاء أخرى في مطار تورونتو فيما اجتاحت فيضانات بعض مناطق كيبيك.

