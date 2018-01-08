وزير السياحة :2018 عام التقنية السياحية

الخرطوم 8-1-2018 (سونا) - أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية الاستاذ محمد ابو زيد مصطفى عزم الوزارة على إنتهاج الأسس التقنية في برامجها السياحية مشيرا الى تعميم التعامل الالكتروني في تسيير الأعمال في كافة المعاملات بالقطاع السياحي للعام 2018م . مما سيؤدي الى الارتقاء بالقطاع السياحي السودانى ومواكبة التطور في أسواق السياحة العالمية.

وأضاف فى حوار مع /سونا/ ينشر لاحقا أن خطط الوزارة للسياحة تهدف لربط وتشبيك كل الجهات ذات الصلة داخليا عبر تعميم التعامل الالكترونى بالاضافة لترسيخ مفهوم المهرجانات الولائية لتعريف وزراء ومديرى السياحة بالولايات المختلفة بالمقاصد والجواذب الموجودة بالمنطقة المقام بها المهرحان والترويج السياحى داخل الادارات الحكومية وتنمية المنطقة بتوفير فرص العمل ورفع الوعى بأهمية المنشط الدورى للمنطقة مشيرا الى ان ملتقى اركويت والبحر الأحمر فى العام 2016 وملتقى البجراوية فى العام 2017 عرف الكثيرين بجوانب سياحية فريدة وافاد حتى العمالة الهامشية فى الاستفادة من المناشط المصاحبة للمهرجان .

