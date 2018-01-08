عشرة ملايين جنيه حجم التمويل الأصغر المقدم من مؤسسة مشكاة بشمال كردفان



الأبيض 8-1-2018م (سونا) - أكد الأستاذ شريف احمد الشريف المدير العام لمؤسسة مشكاة للتمويل الأصغر التابعة لولاية شمال كردفان على ان عدد المستفيدين من التمويل عبر المؤسسة (2200) شخص خلال العام 2017م .

وأشار في تصريح لـ (سونا) أن التمويل الذى قدم كان نسبة 63% منه في القطاع الزراعي والحيواني والنسب الأخرى شملت القطاع التجاري والصناعي والخدمي والسكني، مبينا أن العام 2018م يتركز فيه جل الاهتمام على مشروعات زيادة الإنتاج ومشروعات مواءمة للبيئة.

وأضاف أن خطة عمل المؤسسة لهذا العام تستهدف تمويل (3500) مستفيد .

واستعرض سيادته إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت كثيراً في تحقيق توفير خدمات التنمية الريفية المتكاملة بمناطق الولاية المختلفة وذلك من خلال المتابعة للمشروعات التي تم تمويلها.

