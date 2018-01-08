البنك المركزي يؤكد التزامه في مواصلة تشجيع المعرفة والخبرة المالية لتعزيز الممارسات المالية السليمة بالبلاد



الخرطوم-8-1-2018م(سونا)- أكدت الأستاذة رابعة أحمد الخليفة مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم بالبنك المركزي التزام البنك بمواصلة تشجيع المعرفة والخبرة المالية للبنوك في المنطقة لتعزيز الممارسات المالية السليمة بالسودان، مشيرة إلى أهمية إستضافة ورشة العمل الفنية لاختبار الضغط على المؤسسات المالية الإسلامية لمعالجة العناصر العملية لتنفيذ الاختبارات على المؤسسات المالية في السودان .

وأعرب الأستاذ عبد الإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديره لبنك السودان المركزي للدعم المستمر وتنفيذه للورشة الفنية التي نظمها المجلس بفندق كورنثيا اليوم وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام ، مبينا إعداد البنك المركزي لمجموعة متكاملة من اللوائح التنظيمية الخاصة بإختبار الضغط التي سيتم إطلاقها في العام الحالي 2018م مضيفا بعمل لجنة بازل للإشراف على تطوير إطار إختبار الضغط لدمج الدروس المستفادة من أثر الأزمة العالمية .

ويشارك بالورشة أكثر من 60 مشاركا من 10 دول يمثلون أهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة بالإضافة إلى عدد من ممثلي السلطة التنظيمية والرقابية .

وتتناول الورشة دراسة تقنيات مختلفة من إختبار الضغط والدور المهم الذي يلعبه في تخطيط وإدارة رأس المال بالإضافة إلى دور السلطات التنظيمية في إدارة اختبار الضغط على مستوى الصناعة، كما يشمل البرنامج مجموعة من الدراسات والتدريبات وجلسة لتبادل الخبرات من كبار ممثلي صندوق النقد والوكالة التركية لمراقبة وتنظيم العمل المصرفي في تركيا وبيت التمويل الكويتي وبنك السودان المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم إختبارات الضغط يقصد به إستخدام البنك لتقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة الانكشافات أو المخاطر، في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قياس أثر مثل هذه الإنكشافات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة الأثر على مدى كفاية رأس المال وعلى الربحية.

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