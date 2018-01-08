مدير مشروع العالياب يبشر بإنتاجية عالية من القمح



عطبرة 8-1-2018 ( سونا) - بشر المهندس تاج السر العوض مدير مشروع العالياب الزراعي بإنتاجية عالية من محصول القمح لهذا الموسم مشيرا الى نجاح كل محاصيل الموسم الشتوي لهذا الموسم .

وكشف أن مشروع العالياب دخل الموسم بمساحة 6700 فدان منها 3100 بستنة و 1050 قمح و 2450 محاصيل شتوية أخرى .

وأشار الى إختيار مشروع ضمن عدد من المشاريع لزراعة حقول إيضاحية لتجارب توطين القمح مؤكدا

(لسونا) على أن نجاحات المشروع جاءت للنظام الاداري المحكم والتعاون الكبير بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمزارعين معلنا أن المشروع مقبل على مرحلة من العطاء بعد عمليات التأهيل التي قامت بها الوكالة اليابانية ( جايكا) للبيارة ونظم الري بالمشروع.

س ص/ع و