وزيرة الدولة بالتعاون الدولي تشيد بجهود شمال كردفان فى إنجاح نفير نهضة الولاية

الأبيض 8-1-2018م(سونا)- أشادت دكتورة سمية اكد وزيرة الدولة بالتعاون الدولي بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة ولاية شمال كردفان في إنجاح نفير نهضة الولاية .

جاء ذلك لدى لقائها والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون وذلك على هامش الملتقى الاول لمديري التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات التي تستضيفها الأبيض هذه الأيام .

وقالت الوزيرة إن ما قام به مواطنو الولاية في دعم النفير وانجاحه يعتبر انموذجا يجب أن يحتذى به، وأضافت طلبنا من الوالي تحديد أهم أولويات الولاية التي تنوي تنفيذها خلال المرحلة القادمة على أن يكون ذات الأثر المباشر لخدمة مواطن الولاية .

من جانبه ثمن مولانا أحمد هارون والي الولاية الدور الكبير التي ظلت تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال تنسيق العون وربطه بالمشروعات القومية.

وقال إن انعقاد هذا الملتقى في ولاية شمال كردفان يعبر عن مدى اهتمام حكومة الولاية بإحداث التنمية المستدامة في ولايته والسودان اجمع .