المواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض تبيد اكثر من 17 الف طن من المواد الغذائية

كوستي 8 - 1 - 2018م ( سونا ) - أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض اليوم أكثر من 17 طنا من المواد الغذائية المختلفة ومستحضرات التجميل بحضور مولانا آمال حمد احمد وكيل أعلي نيابة حماية المستهلك ، والعقيد طارق الريح مدير شرطة المباحث بالولاية ، ووزارة الصحة والأمن الاقتصادي .

وقال الاستاذ محمد البلال الفكي مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية المكلف في تصريح لـ ( سونا ) أن المواد التي تمت إبادتها منتهيه الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس مشيرا الى أن الحملة شملت كل مدن ومحليات الولاية ، مؤكداً ان هذا العام شهد انخفاضاً في كميات المواد المخالفة للمواصفات وعزا ذلك لزيادة وعي المواطنين والتجار والتزامهم بالمواصفات.

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