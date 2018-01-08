حصر كافة الأنشطة التجارية بالأسواق لتوسيع المظلة الضريبية بشمال كردفان



الابيض 8-1-2018م (سونا) - كشف الأستاذ يحيى مهدي بابكر أحمد المدير العام للضرائب بشمال كردفان أن الفترة القادمة ستشهد حصرا ميدانيا شاملا لكافة الأنشطة التجارية بأسواق الولاية المختلفة.

وقال في تصريح لـ (سونا) إن الحصر يهدف للتأكد من الأنشطة التجارية التي تساهم في توسيع المظلة الضريبية بجانب التوسع أفقيا في تنمية الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار الى أن الترتيبات تجري حاليا للإعداد وتكوين الفرق التي ستقوم بتنفيذ هذا العمل، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تجويدا للضريبة على وسائل النقل الداخلية بكافة أنحاء الولاية ووسائل النقل العابرة والمنفستو الضريبي مؤكدا على أهمية الحصر الذي يسهم كثيرا في توسيع المظلة الضريبية.

س ص/ع و