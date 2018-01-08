وزير المالية بشمال دارفور يثمِّن أدوار المجالس التربوية بالولاية

الفاشر 8ـ1ـ2018م (سونا) - ثمن وزير المالية والاقتصاد والخدمة بولاية شمال دارفور د. محمد يحيى حامد ممثل والي الولاية لدى مخاطبته اليوم بقاعة اجتماعات وزارة التربية والتعليم بالفاشر الجلسة الختامية للملتقى التنسيقي الأول للمجلس التربوي الولائي ،ثمن الادوار التى ظلت تضطلع بها المجالس التربوية بالولاية منذ قيامها في دعم مسيرة التعليم، داعيا إلى ضرورة إبراز تلك الأنشطة والانجازات وتوثيقها عبر تقارير دورية حتى تظل أنموذجا يحتذى للعمل الطوعي، داعيا كذلك إلى ضرورة الاهتمام بنقل التجارب وتبادل الخبرات بين محليات الولاية المختلفة لتعميم الفائدة.

ومن جهتها أشادت وزيرة التربية والتعليم منيرة عبد الرحمن بدوي لدى مخاطبتها ختام الملتقى، بالإسهامات التي ظلت تقدمها المجالس التربوية للتعليم للعملية التعليمية بالولاية واصفة تلك المساعدات بأنها كبيرة ومقدرة، داعية المجالس التربوية إلى ضرورة التنسيق المحكم مع أجهزة المحليات التشريعية والتنفيذية لدفع العمل التعليمي، مطالبة بضرورة الالتزام بسياسات الوزارة التي تنص على القبول المجاني لتلاميذ الصف الأول وعدم طرد التلاميذ والطلاب من المدارس بسبب عدم سداد المساهمات الدراسية،

و أشار المدير العام للوزارة احمد هارون مستور إلى أن معدل النمو والتوسع في المدارس يتطلب ضرورة استمرار الشراكة مع المجتمع عبر المجالس التربوية لتسيير العمل وتهيئة البيئة التعليمية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من بعض التجارب الرائدة للمجالس التربوية ببعض محليات والولاية لدفع العمل إلى الأمام.

وأكد رئيس المجلس التربوي الولائي عبد المنعم عز الدين التزام المجلس بمبدأ الشورى والديمقراطية في العمل من أجل تطوير عمل المجالس التربوية باعتباره جهودا شعبية طوعية تهدف لدفع المسيرة التعليمية، متعهدا بتفعيل برامج للطواف الميداني إلى جميع المحليات للوقوف على عمل المجالس التربوية بالإضافة إلى تدريب مجالس بالمحليات، كاشفا أن جملة مساهمات المجالس التربوي بالولاية للعام الدراسي الحالي قد بلغ أكثر من (88،791،000).

وكان مقرر المجلس التربوي الولائي على إدريس إبراهيم قد تلا في ختام الملتقى التوصيات التي توصل إليها المشاركون والتي تمحورت حول تصميم وإنفاذ برامج لتدريب المجالس التربوية ورفع كفاءتها، بجانب التوصية بضرورة نقل وتبادل التجارب بين المحليات ومطالبة وزارة التربية بالولاية بالمضي في تعيين المعلمين والعمال لسد النقص، وتعميم لائحة المجالس على جميع المحليات.

ويذكر أن المشاركين في الملتقى هم رؤساء المجالس التربوية ومديرو المراحل التعليمية الثلاث من جميع محليات الولاية.