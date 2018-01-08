وزير الكهرباء يطمئن على سير تنفيذ مشروع التوليد الحرارى جنوب بورتسودان

بورتسودان 8-1-2018م (سونا) - تفقد المهندس معتز موسى وزير الكهرباء والسدود والموارد المائية مشروعات الكهرباء بولاية البحر الأحمر في اطار زيارته والوفد المرافق له اليوم للولاية للوقوف على سير العمل، وزيادة الامداد الكهربائي لمدينة بورتسودان.

كما اطمان الوزير خلال جولته للمشروعات على مستوى التنفيذ في مشروع محطة الكهرباء الجديدة للتوليد الحراري جنوب بورتسودان (محطة كلاناييب) .

واعلن الاستاذ يوسف حمزة وزير الدولة بوزارة الكهرباء عضو الوفد ان المرحلة الاولى لتشغيل محطة كلاناييب ستبدا في مايو القادم بطاقة انتاجية (150) ميغاواط يليها تباعا تشغيل المرحلة الثانية في يونيو المقبل بذات السعة الانتاجية، مستعرضاً خطة الوزارة لتغطية احتياجات مدينة بورتسودان بانشاء محطات توليد حراري تعمل بنظام الفحم والغاز.

وقام وفد وزارة الكهرباء بجولة واسعة لمشروعات الكهرباء برفقة والي البحر الأحمر بالانابة اللواء الركن مصطفي محمد نور وزير التخطيط العمراني و المرافق العامة بالولاية .

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