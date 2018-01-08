المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسعي لمحاربة الفقر والجوع وتحسين حالة الأمن الغذائي

الخرطوم 8-1-2018م(سونا)-أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري سعي المنظمة بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفقر والجوع وتحسين حالة الأمن الغذائي للأسر الريفية الصغيرة وذلك في إطار "مشروع مكافحة الفقر وازدهار الريف".

وقام مدير المنظمة خلال الاحتفال بتسليم (19) قارب صيد بكامل ملحقاتها من محركات وشباك صيد مختلفة وحافظات الصيد وسترات النجاة لوزارة الثروة الحيوانية . ويأتي الاحتفال تحت رعاية رئاسة الجمهورية السودانية ، كما قدم التهنئة والتقدير إلى حكومة السودان قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال المجيد متمنيا للجميع موفور السعادة والازدهار.

واشار الى ان البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة عام 2010، بموجب اتفاقيتين بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارتي العلوم والتقانة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث خصصت جمهورية السودان أرضاً لإقامة البرنامج على مساحة (62 فداناً) على النيل الأبيض، منطقة الشجرة .

واضاف ان البرنامج يهدف لزيادة الإنتاج السمكي عن طريق الاستزراع في الدول العربية التي تتوفر لديها موارد ومسطحات مائية داخلية للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الأوضاع التغذوية والمعيشية للمواطن العربي و إنتاج اصبعيات زريعة الأسماك اللازمة لدعم صغار المنتجين،بما يساعد على تحقيق أهداف مشروعات الحد من الفقر، وتطوير مشروعات الاستزراع بجانب تنمية ودعم المخزون السمكي في المسطحات المائية الطبيعية في المنطقة و بناء القدرات و تنمية مهارات الكوادر العربية في مجال تقانات الاستزراع السمكي في المسطحات المائية الداخلية وتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والسمكي من خلال إدخال تربية الأسماك في النظم الزراعية القائمة , مما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية .

