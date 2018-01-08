انعقاد المؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا

الخرطوم 8-1-2018(سونا) - انعقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا بمشاركة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ورؤساء الأحزاب السياسية والجهاز التنفيذي والتشريعي ومنظمات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي تحت شعار: (الفيدرالية الحقيقية خيارنا التاريخي).

وأشار دكتور التجاني السيسي ممثل القوى السياسية للمؤتمر إلى استشعار حزب مؤتمر البجا للمسؤولية تجاه الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها وذلك بالانضمام والتوقيع على اتفاقية السلام التى حفظت للشرق أمنه وسلمه وانحيازه الى سلام عم ربوع السودان ، مثمنا تحول حزب مؤتمر البجا السلس من حركة مسلحة الى حزب سياسي والعبور بالبلاد الى بر الأمان مؤكداً حرصهم على وحدة البلاد وترابها.

وقال السيسي إن حزب البجا يطلق صافرة مؤتمره الرابع وبلادنا تواجه تحديات جمة خلال العقود الأربعة الماضية اقليمية ودولية بجانب تعقيدات سياسية داخلية ، مبينا أنها شهدت حروباً في أطرافها كادت أن تعصف بوحدتنا ،فقدنا فيها جنوب السودان.



