وزير الثروة الحيوانية يؤكد دعمه لقطاع الأسماك لزيادة الإنتاج

الخرطوم 8-1-2018م (سونا) - أكد الأستاذ بشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية ان سياسة الوزارة تعزز الشراكات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وقطاع الأسماك خاصة واعدا بمزيد من الدعم لزيادة الإنتاج السمكي ودعم صغار المنتجين الصيادين.

وقال لدى مخاطبته احتفال توزيع قوارب لصيد الأسماك ومعينات اخري في إطار مشروع دعم صغار صيادي الأسماك نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية بمنطقة الشجرة بالخرطوم اليوم، قال إن قطاع الأسماك يحقق الأمن الغذائي ويزيد الدخل ويخفف من حدة الفقر وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

من جهته استعرض البروفيسور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية جهود المنظمة في تنمية قطاع الأسماك في المنطقة العربية والسودان، وثمن جهود الوزير والوزارة في دعم البرنامج العربي الاستزراع السمكي بمنطقة الشجرة بشراء 19 قاربا للصيد مجهزة بكامل معداتها ومعينات أخرى ستوزع على صغار المنتجين بالخرطوم والولايات.

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