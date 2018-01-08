والي النيل الأزرق يرحب بزيارة رئيس الجمهورية للولاية غداً

الدمازين 8-1-2018م (سونا) -رحب حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق بزيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للولاية غدا الثلاثاء لإفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية .

وأكد جاهزية الولاية لاستقباله.

وقال الوالي في تصريح (لسونا ) إن هذه الزيارة تأتي والولاية تشهد إستقراراً وأمنا وسلاماً وإنطلاقاً نحو التنمية الشاملة مضيفا أن الولاية رفعت شعار الإنتاج طريق النهضة لافتاً إلى أن الاستقرار دفع بالنازحين والعائدين بالعودة إلى مناطقهم لافتاً إلى أن الرئيس الذي ستمتد زيارته إلى يومين سيخاطب خلالهما اللقاءات الجماهرية الحاشدة بمدينة السريو غداً الثلاثاء علي شرف إفتتاح كهرباء الريف الشمالي ومدينة الدمازين بعد غد الاربعاء .

وأوضح أن الاستقرار أسهم في زيادة الرقعة الامنية واتساع في المساحات المزروعة مما افضي الي موسم زراعي ناجح .

وتناول مولانا عبدالمنعم عيسي القاضي وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالنيل الازرق المشروعات التي ستفتتح غدا علي يد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير موضحا انها تتمثل في مشروع كهرباء منطقة السريو شمال الدمازين والذي انشئ بتمويل مشترك بين حكومة الولاية والمركز بكلفة بلغت 29 مليار جنيه .

وأوضح مولانا ان هذا المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ويمثل نقلة نوعية كبري للريف الشمالي لمدينة الدمازين .

وأضاف أن الافتتاحات ستمتد الي محلية قيسان بإفتتاح كبري خور تمت بطول 120 كيلومترا بكلفة 47 مليار جنيه إضافة الي ربط الكبري ببكوري بطول 10 كيلو وملحق 18 معبر صندوقي وماسورة ومبان .ادارية ومعدات مساحية ومعامل فحص تربة وخرصانة بالمنطقة.

وأبان مولانا عبدالمنعم إن هذا الكبري سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والأمنية والسياحية وسيربط المحلية بالولاية وبالجارة أثيوبيا مما يسهل من عملية تبادل المنافع التجارية بين السودان ودولة اثيوبيا الشقيقة .

وأبان وزير التخطيط العمراني إن السيد الرئيس سيفتتح الجناح الخاص بمستشفى الدمازين التعليمي ومباني المجلس التشريعي الجديدة ومقر التأمين الصحي بالدمازين وحوادث الأطفال بمدينة الروصيرص وفندق اتحاد العمال وتدشين نفرة الزكاة بالدمازين وعدد من الانارات والطرق الداخلية بمدينة الدمازين.

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