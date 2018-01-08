رئيس حزب مؤتمر البجا يدعو إلى إطلاق مبادرة للتفاكر حول إقامة منبر الفكر السياسي السوداني المعاصر

الخرطوم 8-1-2018(سونا) -دعا الأستاذ موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا مساعد رئيس الجمهورية إلى أهمية إطلاق مبادرة تدعو للتفاكر حول إقامة منبر الفكر السياسي السوداني المعاصر غايته صياغة فلسفة سياسية سودانية تشكل منطلقا لأحزابنا السياسية وحد أدنى لتنظيم انتاجنا السياسي ، مضيفاً أن برنامج اصلاح الدولة يكتمل باصلاح حالنا السياسي لاحداث نقلة نوعية في سلوكنا السياسي.

وقال لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا بمشاركة رئيس الجمهورية وممثلى القوى السياسية والجهاز التنفيذي والتشريعي وومثلى السلك الدبلوماسيى وعضوية الحزب بقاعة الصداقة اليوم تحت شعار( الفيدرالية الحقيقية خيارنا التاريخي) قال موسي محمد إن انعقاد مؤتمرنا يتزامن مع احتفالات شعبنا باستقلال البلاد المجيد، مبينا أن الذكرى (62) تنظر إلينا بعين الرضا لما أنجزه شعبنا في الحركة السياسية والمجتمعية تحت رعاية احرار بنوا لنا مجدً ووطن مكان اعتزاز جيلاً بعد جيل.

وأكد أن شعب السودان لايزال متمسكاً بلاءاته مع فلسطين وسيظل حتى تعود فلسطين وعاصمتها القدس لأهلها حرة مستقلة.

وأوضح أن مؤتمرهم ينظر إلى الذي تحقق خلال المسيرة والوقوف عند الإخفاقات والتعلم منها دروساً وقال، على درب النجاحات نسجى التحية للمشير جعفر نميري وهو يبتدر مشروع يشحذ به همم الشباب وتوقيع اتفاقية أديس أبابا لسلام الجنوب وغيرها من الانجازات، محيياً المواقف الوطنية للسيد الصادق المهدي.

وحيا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قائد عملية التغيير الشامل بالبلاد حول القضايا الوطنية وابتدار الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أن مواجهة تحديات المرحلة بالعمل المشترك تعزيزاً للسلام وتحقيقاً للاستقرار وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني لاستكمال مابدأناه من أجل السودان والوفاق ودولة المؤسسات.وأكد رئيس حزب مؤتمر البجا موقفهم الثابت خلف القوات المسلحة حماة الوطن والسيادة حسماً للنزاعات الحدودية وفي مقدمتها حلايب بكافة الوسائل المشروعة وبما استقرت عليه القوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى الاختراق في ملف العلاقات الخارجية والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين الدول الصديقة والشقيقة وفقاً للمصالح المشتركة ، موضحاً أهمية انصاف ذوى الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص ودعم الفقراء بما يمكن من اشباع حاجاتهم الأساسية.

وأبان أن حزبهم امتداد للشرق ولم يكن حزباً جهوياً أو عرقياً أو عنصرياً بل يحارب الجهوية وشعاره كلنا سودانيون ونعمل من أجل هدف واحد وغايتنا بناء وطن الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواةأ، مضيفاً أننا نعمل بالتنسيق مع أطراف الحركة السياسية لمواجهة التحديات في إطار حكم فيدرالي والاهتداء بمبادئ الديمقراطية والعمل بمبدأ القيادة الجماعية وتعزيز روح المبادرة والشفافية والمساواة وتقدير الأعراف والتقاليد والتنوع والثقافة والتداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد.