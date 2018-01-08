اقتصادي يؤكد أهمية دعم المركزي للمصارف السودانية لمقابلة احتياجات المرحلة القادمة

الخرطوم 8-1- 2018 م (سونا) - أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على أهمية دعم بنك السودان المركزي للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة .

وقال هيثم في تصريح لـ(سونا) إن المرحلة القادمة تتطلب أن يتبنى البنك المركزي خطة اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين والمصارف السودانية من النقد الأجنبي بجانب تهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد بسن قوانين جاذبة للاستثمار واستقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين وذلك للاستفادة القصوى من فترة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، مطالبا وزارة الاستثمار والجهات المعنية بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويات الدولة مع السعي لوقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لرؤية اقتصادية مبصرة توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي للبلاد .