لجنة التوجيه والتنمية بتشريعي الخرطوم تقف على سير تنفيذ المشروعات التنموية بقرية أبو سنيقيد

الخرطوم 8 -1 -2018 م (سونا) - أكد الأستاذ هشام صلاح الدين الريدة رئيس لجنة التوجيه والتنمية الاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم ضرورة التركيز على المشروعات التنموية بالريف وتوفير الخدمات و البنيات التحتية اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك لدى تفقد لجنته اليوم قرية أبو سنيقيد النموذجية بمحلية كرري بمرافقة الأستاذ محمد صالح المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية والمدير التنفيذي لمحلية كرري وعدد من المختصين بغرض الوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية بقرية أبو سنيقيد النموذجية في إطار سياسة الولاية الرامية إلى تمكين الريف .

واشار رئيس اللجنة إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الريف والحضر، مؤكدا التزام لجنته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإزالة كافة العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ مشروعات تنمية قرية أبو سنيقيد حتى تصبح القرية أنموذجا يحتذى به بين كافة القرى النموذجية بالولاية.

من جانبه كشف المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية عن العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بقرية أبو سنيقد عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية وهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة، مبينا حرص الوزارة على رعاية ودعم المشاريع التي من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية بقرية أبو سنيقد والتي من شأنها تحسين معاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة لمواطني القرية.