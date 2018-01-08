هارون : نفير نهضة الولاية يهدف لصناعة مستقبل أفضل للولاية

الأبيض8-1-2018م (سونا) -أكد والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد محمد هارون أن نفير نهضة الولاية يهدف لصناعة مستقبل أفضل للولاية ، وصناعة التغيير والحفاظ على الأمل والإرادة لجعل ولاية شمال كردفان في مقدمة ولايات السودان.

وأوضح هارون لدى مخاطبته لقاء قيادات وأعيان مدينة الأبيض بالقاعة الكبرى لأمانة الحكومة أوضح أن وثيقة نفير نهضة الولاية مسار عمل تخطيطي يهدف لتحسين مؤشرات الخدمات الأساسية بما لا يقل عن 90% ، وأشار لخفض الفجوة في مياه المدن من 45.5% إلى 11.7%، وفي مياه الريف من 65% .إلى27 %.

وجدد الوالي رعاية حكومته للتعليم التقني والتقاني والاستفادة من دعم منظمة قطر فاونديشن ومنحة بنك التنمية الإفريقي ، والتركيز على الكليات التطبيقية في جامعات الولاية .

وأبان أن الولاية تتبنى في القطاع الصحي نشر الخدمات الصحية وتوطين التخصصات النادرة والخدمات التشخيصية في الولاية ، وأعلن عن افتتاح عدد من المستشفيات خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية .

وكشف الوالي أن حكومته وضعت التدابير اللازمة للتعامل مع إصلاحات الموازنة العامة ضمن حزمة تدابير ولائية مكملة للتدابير المركزية ، وأوضح أن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى في الأسعار، وأكد أن حكومته تراقب السوق عن قرب وأن الولاية أكملت الاستعدادات لتفعيل التعاونيات.