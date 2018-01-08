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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يستقبل وفد شركة بو لاري الفرنسية - قطاع إفريقيا

التاريخ : 08-01-2018 - 04:27:00 مساءً
الخرطوم في 8 -1 -2018 م (سونا) - التقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري بوفد شركة بو لاري الفرنسية - قطاع إفريقيا -برئاسة السيد فيليب لابون المدير العام للشركة،
وقال فيليب لابون في تصريحات صحفية إنه أطلع رئيس الجمهورية على مجمل النشاطات والأعمال التي تقوم بها الشركة خاصة في المجالات الخدمية و اللوجستية والموانئ وتكنوجيا حفظ الكهرباء، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها السودان.
وأشار فيليب إلى أهمية إقامة شراكات متوزانة بين كافة الشركاء لتحقيق التنمية المتوزانة في البلاد، وقال " سنسعى لتقديم خدماتنا للسودان في كافة المجالات وربطها بشركائنا في العالم لتطوير التنمية في السودان".
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