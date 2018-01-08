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أخبار محلية - سياسية

والي شرق دارفور :رئيس الجمهورية سيفتتح المنشئات التنموية في مارس المقبل

التاريخ : 08-01-2018 - 04:34:00 مساءً
الضعين 8-1-2018م (سونا) - كشف والي ولاية شرق دارفور الأستاذ أنس عمر محمد عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير إلى ولاية شرق دارفور لافتتاح المباني والمنشئات التنموية بالولاية خلال شهر مارس المقبل، مؤكداً أن كافة المؤسسات الحكومية والخدمية التي يجري العمل فيها حالياً قد شارفت على الاكتمال .
وأضاف أنس خلال ترؤسه مساء أمس (الأحد) اجتماع اللجنة العليا التحضيرية لاستقبال نائب الرئيس الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن الذي سيزور الولاية يوم 15 يناير الجاري، أضاف أن اللجنة أعدت له بشكل جيد، وستشمل الزيارة عددا من المحليات بالولاية، وسيخاطب لقاءً جماهيريا كبيرا بمدينة الضعين، وكشف الوالي أن نائب الرئيس سيتفقد جميع المنشئات التي سيفتتحها رئيس الجمهورية، داعياً كافة الواجهات وفئات وشرائح المجتمع لضرورة التفاعل مع زيارة نائب الرئيس وإنجاحها بالشكل المطلوب على مستوى محليات الولاية المختلفة.
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