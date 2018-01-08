النفط قرب أعلى مستوى في 3 سنوات



نيويورك 08-01-2018م (الجزيرة + رويترز) - ارتفعت أسعار النفط في بداية تداولات الأسبوع بالتزامن مع تراجع عدد منصات التنقيب الأميركية؛ مما عزز التفاؤل بشأن انخفاض إمدادات الخام العالمية، لتتماسك عند أسعار قريبة من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي.



وزاد سعر عقود خام برنت 0.1% في التداولات المبكرة اليوم، مرتفعا خلال الجلسة فوق مستوى 67.7 دولارا.



وسجل برنت 68.27 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مايو 2015.



كما ارتفع سعر الخام الأميركي فوق 61.5 دولارا ليواصل مكاسبه بعدما ارتفع الأسبوع الماضي 1.7%.



وبلغ الخام الأسبوع الماضي 62.21 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2015.



وأظهرت بيانات شركة الخدمات "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب الأميركية بمقدار خمس منصات خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند 742 منصة.



ورغم ذلك، فمن المتوقع أن يتخطى الإنتاج الأميركي عشرة ملايين برميل يوميا قريبا جدا؛ بفضل زيادة إنتاج شركات التنقيب عن النفط الصخري. وروسيا والسعودية هما الدولتان الوحيدتان اللتان يتجاوز إنتاجهما هذا المستوى.



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