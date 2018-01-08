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انخفاض طلب الصناعات الألمانية 0.4% بنوفمبر

التاريخ : 08-01-2018 - 04:56:00 مساءً

فرانكفورت 08-01-2018م (وكالات) أظهرت بيانات اليوم أن الطلبيات على الصناعات الألمانية انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى منذ يوليو، لتتراجع قليلا بعد ارتفاع كبير.

وسجلت المصانع انخفاضا بنسبة 0.4% في الطلبيات في الوقت الذي يتمتع فيه أكبر اقتصاد في أوروبا بوضع قوي.

وتخالف القراءة الخاصة بشهر نوفمبر لمكتب الإحصاءات الاتحادي التوقعات في استطلاع أجرته رويترز، التي أشارت إلى زيادة 0.5%.

وارتفعت عقود السلع المصنعة في ألمانيا بنسبة بلغت 0.7% في أكتوبر الماضي مقابل زيادة قدرها 0.5% في التقديرات السابقة.

وسينشر مكتب الإحصاءات في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات الأولية للنمو في عام 2017، الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى 2%.

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