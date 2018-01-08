وزير رئاسة مجلس الوزراء يرأس اجتماع ترتيبات مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020م بـ دبي

الخرطوم 8-1-2018 م (سونا) - استمع الاجتماع المشترك للجنة العليا واللجنة الفنية لمشاركة السودان في معرض إكسبو 2020م بـ دبى اليوم برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر إلى تنوير حول ترتيبات معرض أكسبو 2020م بـ دبي قدمته الأستاذة مها العبيد المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضحت المستشارة أن الاستعداد لهذا الحدث المهم قطع شوطا كبيرا باعتباره أول فعالية لأكسبو تتم في آسيا وشمال إفريقيا والمنطقة العربية ككل وأن ما يميز المعرض استصحاب البعد القومي والوطني لكل مشارك، لافتة إلى أن نموذج المشاركة في معرض إكسبو 2020م في دبي يستند على المنهج التعاوني والمشاركة في وقت مبكر .

