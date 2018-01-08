والي الخرطوم يشدد على إنفاذ قرار حظر أكياس البلاستيك الخفيفة

الخرطوم 8/1/2018م (سونا)- أكد والي ولاية الخرطوم على أهمية تطبيق القانون لوقف تصنيع و تداول أكياس البلاستيك الخفيفة، وأشاد الوالي بجهود المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية في إنفاذ القانون لمنع الأكياس الخفيفة تصنيعا وتداولا، ودعا الوالي الوزير للمضي في هذه الحملة بقوة بقوله (كلنا معك إلى أن تقضي على هذا الكيس).

جاء ذلك لدى تقديم الوزير حسن إسماعيل سيد أحمد رئيس المجلس الأعلى للبيئة تقريرا مفصلاً حول تنفيذ قانون حظر أكياس البلاستيك أقل من سمك 60مايكرون لولاية الخرطوم لسنة2017م في جلسة مجلس وزراء ولاية الخرطوم رقم (1) لسنة 2018م والذي عقد اليوم لتنوير المجلس عن حملة وقف الأكياس الخفيفة في أسبوعها الأول ، حيث تناول الوزير سير الحملة والكميات المصادرة والمصانع التي تم تفتيشها ومراكز التوزيع.

كما طمأن الوزير أعضاء مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم على ضخ المجلس لبدائل جديدة صحية

للأكياس الخفيفة ، هذا وقد أثنى المجلس على الجهد والمثابرة التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة . ز

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