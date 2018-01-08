قوات الدعم السريع تحبط تهريب 85 كيلو ذهب

الخرطوم في 8-1-2018م (سونا) - تمكنت قوات الدعم السريع من إحباط محاولة تهريب ذهب يقدر بـ 85 كيلو في الحدود السودانية التشادية بمنطقة اديكونق.

وثمن الأستاذ فضل المولى الهجا فضل المولى؛ والي غرب دارفور الجهود المبذولة من القوات النظامية لحماية الحدود وتأمينها من عمليات التهريب، وقال الهجا إن هذه الإنجازات تأتي في إطار تنفيذ خطة لجنة أمن الولاية التي تقضي بتأمين الحدود منعاً للتهريب وتنمية للاقتصاد المحلي والقومي وحماية المواطن من المخدرات والخمور المستوردة التي تأتي للولاية عبر التهريب؛ ومنها الى بقية أجزاء الوطن مستهدفة الشباب وتدمير قدراتهم في مختلف المناطق .

وقال العقيد عبدالرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع - في تصريح لـ(سونا) - إن قواته المنتشرة في الحدود السودانية التشادية استطاعت أن توقف وتقبض على تجار مهربين للذهب، وهم عثمان امين احمد وحمد حمدان دهمان، مؤكدا بأن كمية الذهب 85 كيلو.

و أكد الجعلي يقظة قوات الدعم السريع المنتشرة في كل الحدود وحذر بأن كل من يحاول أن يخرب اقتصاد البلاد فإن قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد، مؤكدا تأمين الحدود السودانية التشادية واستقرار الأوضاع الأمنية بها.

