مسألة مستعجلة بالبرلمان لوزارة المالية بخصوص ارتفاع أسعار السلع الأساسية

الخرطوم 8-1-22018م (سونا) - دفعت النائبة البرلمانية سهام حسن حسب الله من حزب التحرير والعدالة،بمسألة مستعجلة لوزارة المالية أمام المجلس الوطني اليوم حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية المتعلقة بمعاش الناس، في إطار المسؤولية البرلمانية تجاه قضايا المواطنين وتنفيذا للدور الرقابي للبرلمان وحرصا من البرلمان على تسهيل معاش الناس وفق البرنامج الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت سهام إلى أنها قامت بجولة بأسواق ولاية الخرطوم يوم السبت الموافق 6- يناير 2018م عقب إجازة الميزانية من قبل البرلمان ، شملت السوق المركزي ، السوق الشعبي أمدرمان ، سوق أمدرمان ، السوق العربي ، أسواق المحاصيل بأمدرمان وسوق بحري بهدف الوقوف على أسعار السلع الاستراتيجية ، بغرض الوقوف على أسعارها ، وأكدت خلال المسألة المستعجلة أن الأسعار كانت غير واقعية وغير مبررة، مصطحبة جدول لعدد من الأصناف قارنت فيه الأسعار قبل وبعد الميزانية، وقد لاحظت الزيادات الكبيرة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن .

بدوره طلب مجدي حسن يسن وزير الدولة بالمالية والذي كان حضورا بالجلسة إعطائه مهلة للرد على المسألة المستعجلة ، وتم قبول الطلب ، وأوضح رئيس المجلس أن اللائحة تجوز للوزير الرد مباشرة أو بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة .

